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Ukončeno
32PFK4009/12
Full HD LED TV
Každý u vás doma si bude užívat ostrý, čistý obraz LED televizoru Philips řady 4100 s rozlišením Full HD. Minimalistický design, živý obraz a skvělý zvuk – to je ideální volba pro jakoukoli místnost vašeho domova.
81 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Moderní design, který ideálně doplní vybavení vaší domácnosti. Protože váš televizor by měl vypadat stejně nádherně vypnutý i zapnutý.
Sdílejte zábavu: Připojte paměťovou kartu USB, digitální fotoaparát, MP3 přehrávač nebo multimediální zařízení k portu USB na televizoru a užívejte si fotografie, videa a hudbu prostřednictvím prohlížeče obsahu se snadným použitím.
Vyhněte se změti kabelů díky jedinému kabelu HDMI který přenáší současně obraz i zvuk ze zařízení do televizoru. Rozhraní HDMI využívá nekomprimovaný signál, díky čemuž zaručuje nejvyšší kvalitu zdroje pro obrazovku. Díky připojení Philips Easylink potřebujete k provádění operací s televizorem, přehrávačem DVD, přehrávačem Blu-ray, set-top boxem či systémem domácího kina pouze jeden dálkový ovladač.
Recenze
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Služba Pause TV a nahrávání na zařízení USB vyžadují aktualizaci softwaru. Podrobnější informace o aktualizaci softwaru naleznete po kliknutí na možnost Support na adrese www.philips.com/TV.
Nahrávání USB lze použít pouze pro digitální kanály. Nahrávání může být omezeno ochranou vysílání proti kopírování (CI+). Mohou rovněž platit omezení podle jednotlivých zemí a kanálů.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.