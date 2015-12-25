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Ukončeno
32PFH4100/88
Tenký LED televizor Full HD
Ten pravý televizor pro současnost i budoucnost: Tenký LED televizor Philips řady 4100 s technologií Digital Crystal Clear. Užijte si realistický obraz, čistý zvuk a všechny potřebné užitečné funkce, jako jsou porty USB a HDMI navíc, s nimiž si doma můžete vychutnat skvělou podívanou.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB-T/C
Tradiční televizory mají rámy, které připomínají spíše rámy obrazů. Náš mimořádně úzký rámeček je moderní a úzký, obrazu se tedy užijete více.
Televizor s vylepšeným moderním designem si zaslouží stojan, který jej vynese do výšin. Proto designéři společnosti Philips vytvořili tento unikátní otevřený stojan, aby krásně zapadl do jakéhokoli interiéru.
Aby obraz z jakéhokoli zdroje působil přirozeně, vytvořila společnost Philips technologii Digital Crystal Clear. Protože ať už si dopřáváte oblíbený seriál, zprávy nebo se s přáteli chcete podívat na video – vše si užijete v optimálním kontrastu, barvě i ostrosti.
3.6
z 5
48
Recenze
jarinht
25/12/2015
Česká republika
Ověřený kupující
bezchybný TVP s vynikajícími vlastnostmi
tenký,lehký LED televizor,ostrý obraz,snadné ovládání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD
datel
17/12/2015
Česká republika
Ověřený kupující
splnil očekávání
dobrá kvalita, jednoduchost ovládání, přehledné menu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Výhody
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2021-07-17
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Datum použití 2021-07-17
Na základě výsledků zkušebního programu Ambilight ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Spojeném království, Německu, Rakousku a Francii v období od 24. února 2023 do 28. února 2025. Během tohoto období se 99,91 % účastníků rozhodlo ponechat si svůj Ambilight TV, přestože měli možnost jej bez udání důvodu vrátit a získat plnou náhradu.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeby energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
(Philips) kompatibilní pouze se specifickým přehrávačem Philips.