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Ukončeno
323E7QDAB/00
Obohaťte své zážitky
Obohaťte své zážitky s tímto velkým displejem Philips. Rozšířený 32" displej s rozlišením Full HD vám umožní zcela se ponořit do hry nebo vám poskytne tolik potřebný prostor pro vaši práci.
Řada E
32 (sledovatelných 31,5" / 80 cm)
1 920 x 1 080 (Full HD)
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
zoki53
10/12/2017
Hrvatska
odličan proizvod
Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color
Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.
Kabely HDMI se liší v závislosti na oblasti a modelu.
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse