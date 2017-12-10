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Ukončeno

Displej LCD

323E7QDAB/00

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Obohaťte své zážitky

Obohaťte své zážitky s tímto velkým displejem Philips. Rozšířený 32" displej s rozlišením Full HD vám umožní zcela se ponořit do hry nebo vám poskytne tolik potřebný prostor pro vaši práci.

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Obohaťte své zážitky

  • Řada E

  • 32 (sledovatelných 31,5" / 80 cm)

  • 1 920 x 1 080 (Full HD)

Technologie širokého sledování IPS LED přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Vrlo dobar dizajn, lakoća korištenja, odlične karakteristike, pristupačna cijena, proizvod za preporuku, odličan.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 246E7QDAB LCD monitor s tehnologijom Ultra Wide-Color

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