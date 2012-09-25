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Ukončeno
273P3LPHES/00
Inovativní displej s tech. PowerSensor šetří účty za energii
LED displej Philips Professional 273P3 s certifikací EPEAT Gold je přátelský k životnímu prostředí. Je vybaven inteligentní technologií PowerSensor, která zjišťuje přítomnost uživatele a upravuje podle ní spotřebu energie, takže lze spotřebu energie snížit až o 80 %!
Řada P
68,6 cm (27")
SmartResponse je exkluzivní technologie nejvyšší rychlosti společnosti Philips, která po zapnutí automaticky upraví dobu odezvy podle konkrétních požadavků aplikace, například her a filmů, jež vyžadují rychlejší dobu odezvy, aby byl obraz bez trhání, časové prodlevy a stínů.
Dva stereofonní reproduktory zabudované do displeje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ArToFnoise
25/09/2012
Polska
super monitorek
super monitorek za nie wielką cenę u mnie power sensor nie wykrywa jak założę bluzę z polaru z kapturem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 273P3LPHES Monitor LCD, podświetlenie LED
Značka EPEAT Gold je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese www.epeat.net.