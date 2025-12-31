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Ukončeno
241P4QPYKEB/00
Řada P
24" (61 cm)
Displej Full HD
PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.
Zobrazení Philips AMVA LED používá pokročilou technologii vícedoménového vertikálního vyrovnání, která vám poskytuje mimořádně vysoké poměry statického kontrastu pro neobyčejně živý a jasný obraz. I když snadno zvládá standardní kancelářské způsoby použití, je obzvláště vhodné pro fotografie, prohlížení webu, filmy, hry a náročné grafické použití. Technologie optimalizovaného řízení obrazových bodů umožňuje mimořádně široký pozorovací úhel 178/178, takže nabídne jasný obraz i v režimu otočení o 90 stupňů.
Vestavěná webkamera a mikrofon umožňují sledovat kolegy a klienty a komunikovat s nimi. Toto snadné řešení vám umožňuje spolupracovat a sdílet a šetří čas a náklady spojené s cestováním.
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