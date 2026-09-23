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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s technologií PowerSensor

240B7QPTEB/01

Ostrý obraz a efektivní výkon

Displeje Philips PowerSensor se skládají z 85 % z recyklovaných plastů. Kryt neobsahuje PVC ani BFR, takže šetří životní prostředí.

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s technologií PowerSensor

Ostrý obraz a efektivní výkon

  • Řada B

  • 24 (24,1"/61,1 cm úhlopř.)

  • 1 920 x 1 200 (WUXGA)

Technologie IPS pro plnou barevnost a širokoúhlé sledování

Technologie IPS pro plnou barevnost a širokoúhlé sledování

Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Obrazovka s úzkým okrajem pro nepřerušovaný vzhled

Nové obrazovky Philips nabízejí mimořádně úzké okraje, které zajišťují minimální rušení a maximální zobrazovací plochu. Obrazovka s mimořádně úzkým okrajem se hodí obzvlášť při použití více obrazovek nebo dlaždicovému uspořádání, například při hraní, grafickém designu a profesionálních aplikacích, a dává vám pocit, že před sebou máte jen jednu velkou obrazovku.

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  3. Rychlé nabíjení splňuje standard USB BC 1.2

  4. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse