3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
231P4QRYES/00
Řada P
58,4 cm (23")
Displej Full HD
Společnost Philips je pevně přesvědčena, že práce by se měla přizpůsobovat lidem a nikoli naopak. Na podporu zdravějšího a produktivnějšího pracoviště vyvinula společnost Philips první inovativní technologii na světě zvanou „ErgoSensor“, která je vestavěná do monitoru a měří chování uživatele. ErgoSensor uživatelům doporučuje, jak správně ergonomicky sedět u počítače, a radí, jaká je správná vzdálenost pro sledování, jaký je ergonomický sklon krku a kdy si udělat přestávku. Šetří také až 80 % spotřeby energie, protože monitor vypne, když u něj uživatel nesedí.
Displeje IPS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu, dokonce i z úhlu 90 stupňů v režimu Pivot (Otáčení). Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
Recenze