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  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

231B4LPYCS/00

Ekologické provedení displeje,
Displeje LED Philips PowerSensor se skládají ze 65 % z recyklovaných plastů. Kryt neobsahuje PVC ani BFR, takže šetří životní prostředí
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které vám díky technologii PowerSensor sníží výdaje za elektřinu

Ekologické provedení displeje,

  • Řada B

  • 58,4 cm (23")

  • Displej Full HD

LED technologie zaručuje přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

DisplayPort nabízí zvuk i video prostřednictvím jednoho dlouhého kabelu

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu