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Ukončeno
231B4LPYCS/00
Řada B
58,4 cm (23")
Displej Full HD
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.
DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.
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