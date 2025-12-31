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Ukončeno
227E4LSB/00
Řada E
21,5" (54,6 cm)
Displej Full HD
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
Funkce SmartImage Lite je exkluzivní, špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce. Na základě vámi zvoleného scénáře funkce SmartImage Lite dynamicky zlepšuje kontrast, sytost barev a ostrost obrazů a videozáznamů pro dokonalé zobrazení - vše v reálném čase, stisknutím jediného tlačítka.
SmartControl Lite je software nové generace pro ovládání monitorů, jehož grafické uživatelské rozhraní je založeno na 3D ikonách. Umožňuje uživateli doladit pomocí myši většinu parametrů monitoru, například barvu, jas, kalibraci obrazovky, multimédia, ID management atd.
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