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Ukončeno

LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.8

| (13) Recenze

Skvělý LED obraz v živých barvách

Vychutnejte si živý LED obraz tohoto displeje Philips, který je vybaven technologií HDMI a SmartControl lite. Skvělá volba!

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Skvělý LED obraz v živých barvách

  • Řada V

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

LED technologie pro živé barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast pro bohaté detaily černé

SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Displej 16:9 Full HD pro čistý obraz plný detailů

Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.8

z 5

13

Recenze

3

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Výhody

cena a jednoduché ovládání

Nevýhody

neznám

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Datum použití 2019-06-03

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Datum použití 2019-06-03

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

S monitorem jsem spokojen

Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

23/03/2021

Polska

Polska

Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam

Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu

Výhody

cena , jakość

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Datum použití 2020-02-23

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite

Datum použití 2020-02-23

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu