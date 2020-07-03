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Ukončeno
223V5LHSB2/00
Skvělý LED obraz v živých barvách
Vychutnejte si živý LED obraz tohoto displeje Philips, který je vybaven technologií HDMI a SmartControl lite. Skvělá volba!
Řada V
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.
SmartContrast je technologie Philips, která analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky nastavuje barvy a řídí intenzitu podsvícení k dynamickému zvýšení kontrastu pro nejlepší digitální fotografie a video nebo hraní her, když jsou zobrazovány tmavé tóny. Pokud zvolíte režim Economy, bude nastaven kontrast a jemně doladěno podsvícení pro přesné zobrazení každodenních kancelářských aplikací a pro snížení spotřeby.
Na kvalitě obrazu záleží. Běžné displeje poskytují kvalitu, ale vy očekáváte víc. Tento displej nabízí vylepšené rozlišení Full HD 1920 x 1080. Díky rozlišení Full HD zajišťujícímu ostrý detail a vysokému jasu vzniká neuvěřitelný kontrast a realistické barvy, které dodají obrazu na opravdovosti.
3.8
z 5
13
Recenze
micedr
03/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Výhody
cena a jednoduché ovládání
Nevýhody
neznám
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Datum použití 2019-06-03
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Datum použití 2019-06-03
Rocker
20/03/2018
Česká republika
S monitorem jsem spokojen
Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
marcin6657
23/03/2021
Polska
Bardzo dobry monitor w takiej cenie polecam
Posiadam juz 2 miesiące i jestem zadowolony w produktu
Výhody
cena , jakość
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Datum použití 2020-02-23
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 223V5LHSB2 Monitor LCD ze SmartControl Lite
Datum použití 2020-02-23