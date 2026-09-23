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Ukončeno
221B8LHEB/01
Jasný obraz a efektivní výkon
Opřete se do práce s 22palcovým monitorem Philips Full HD. Ostrý a živý obraz rozlišení Full HD zajišťuje prostor a jasnost, takže na práci dobře uvidíte. Díky funkcím jako je úprava výšky, Flicker-free a režim LowBlue zároveň šetříte své oči.
Řada B
22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)
1920 x 1080 (Full HD)
Použitím vypínače na 0 wattů, který je prakticky umístěn na zadní straně monitoru, můžete monitor zcela odpojit od napájení. To vede k nulové spotřebě energie a ještě více zmenšuje vaši uhlíkovou stopu.
Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.
Recenze
Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse
Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.
Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.