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Ukončeno

LCD monitor

221B8LHEB/01

Jasný obraz a efektivní výkon

Opřete se do práce s 22palcovým monitorem Philips Full HD. Ostrý a živý obraz rozlišení Full HD zajišťuje prostor a jasnost, takže na práci dobře uvidíte. Díky funkcím jako je úprava výšky, Flicker-free a režim LowBlue zároveň šetříte své oči.

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Jasný obraz a efektivní výkon

  • Řada B

  • 22 (21,5"/54,6 cm úhlopř.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Nulová spotřeba energie díky vypínači na 0 wattů

Použitím vypínače na 0 wattů, který je prakticky umístěn na zadní straně monitoru, můžete monitor zcela odpojit od napájení. To vede k nulové spotřebě energie a ještě více zmenšuje vaši uhlíkovou stopu.

Režim EasyRead pro čtení jako z papíru

Menší únava očí díky technologii Flicker-free

Kvůli způsobu ovládání jasu na obrazovkách s podsvícením LED čelí někteří uživatelé blikání na obrazovce, které způsobuje únavu očí. Technologie Flicker-free společnosti Philips využívá nové řešení regulace jasu, snižuje blikání a sledování je pak komfortnější.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse

  2. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  3. Vzhled monitoru se může od ilustračních obrázků lišit.