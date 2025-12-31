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  • Ekologické provedení displeje,
  • Ekologické provedení displeje,
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Ukončeno

BrillianceLCD monitor s podsvícením LED

220P4LPYEB/00

Ekologické provedení displeje,
Displeje LED Philips PowerSensor se skládají ze 65 % z recyklovaných plastů. Kryt neobsahuje PVC ani BFR, takže šetří životní prostředí
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které vám díky technologii PowerSensor sníží výdaje za elektřinu

Ekologické provedení displeje,

  • Řada P

  • 55,9 cm (22")

  • 1680 × 1050

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor ušetří až 80 % nákladů na energii

PowerSensor je vestavěný „senzor osob“, který vysíláním a přijímáním neškodných infračervených signálů zjišťuje přítomnost uživatele a automaticky sníží jas monitoru v případě, že uživatel odejde od stolu. Tím snižuje účty za energii až o 80 % a prodlužuje životnost monitoru.

DisplayPort nabízí zvuk i video prostřednictvím jednoho dlouhého kabelu

DisplayPort je rozhraní pro digitální propojení počítače a monitoru bez jakéhokoli převodu. Je výkonnější než standard DVI a plně podporuje kabely o délce až 15 metrů a přenos dat rychlostí 10,8 Gb/s. Zásluhou tohoto vysokého výkonu a nulového zpoždění získáte nejrychlejší zpracování obrazu a obnovovací frekvence, což z rozhraní DisplayPort činí nejlepší volbu nejenom pro běžné použití v kancelářích a domácnostech, ale také pro náročné hry a filmy, střih videa a další aplikace. Díky různým adaptérům umožňuje také vzájemnou provázanost.

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase umožňuje ergonomická nastavení navržená pro uživatele

SmartErgoBase je základnou monitoru vyznačující se ergonomickým pohodlím při nastavení displeje a zapojování kabelů. Díky prakticky nastavitelné výšce, úhlu otočení, sklopení a rotace lze polohu monitoru nastavit tak, aby byla maximálně pohodlná a zmírňovala fyzickou námahu dlouhého pracovního dne. Zapojení kabelů redukuje nepřehlednou změť kabelů a udržuje pracovní prostředí upravené a profesionální.

Technické specifikace

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