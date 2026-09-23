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Ukončeno

LED monitor

201EL1SB/00

LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!

Tento LED displej, šetrný k životnímu prostředí, disponuje vynikajícím kontrastním poměrem 1 000 000:1. Díky duálním vstupům, přirozeným barvám, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 201EL1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby

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LED displej: takový kontrast tu ještě nebyl!

  • 51cm (20") širokoúhlý řada E

  • 1600 x 900 (HD+)

Malé rozměry vhodné pro jakýkoliv životní styl

LED technologie zaručuje přirozené barvy

Bílé LED diody jsou polovodičová zařízení, která se rychle rozsvítí na plný a rovnoměrný jas, čímž zkracují dobu přípravy na provoz. LED diody neobsahují rtuť, což umožňuje ekologicky šetrný proces recyklace a likvidace. LED diody umožňují lepší ovládání stmívání LCD podsvícení a výsledkem je mimořádně vysoký kontrastní poměr. Díky stálé úrovni jasu na celé obrazovce také nabízejí dokonalou reprodukci barev.

Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

Snadné řízení formátu obrazu přepíná mezi širokoúhlým formátem a formátem 4:3

Snadné řízení formátu obrazu společnosti Philips přepíná z poměru stran 4:3 do širokoúhlého režimu a zpět tak, aby sladil poměr stran displeje s obsahem při práci s širokými dokumenty bez rolování nebo při prohlížení širokoúhlých médií v širokoúhlém režimu a nezkresleném, přirozeném režimu zobrazení v poměru obsahu 4:3.

Technické specifikace

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