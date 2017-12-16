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Ukončeno
Atraktivní 16:9 displej HD nabízí skvělou hodnotu
Vychutnejte si více díky tomuto displeji HD, který je připravený pro systém Vista! Díky vstupům VGA, automatickému formátu, funkci SmartContrast a lesklé povrchové úpravě je monitor 201E1 skvělou volbou pro všechny vaše potřeby
51cm (20") širokoúhlý řada E
HD+
Požadujete plochý LCD displej s nejvyšším kontrastem a nejzářivějším obrazem. Zářivý obraz je výsledkem zdokonaleného zpracování vysokopásmového videa od společnosti Philips v kombinaci s jedinečným extrémním tlumením a technologií pro zvýraznění podsvícení. Funkce SmartContrast zvyšuje kontrast s vynikající úrovní černé a přesným ohraničením stínů a barev. Poskytuje jasný, živý obraz s nejvyšším kontrastem a zářivými barvami.
Doba odezvy zapnuto-vypnuto je čas, který buňka tekutých krystalů potřebuje pro přechod z aktivního (černého) stavu do neaktivního (bílého) a zpět. Měří se v milisekundách. Rychlejší je lepší: kratší doba odezvy znamená rychlejší přechody a výsledkem je méně viditelných vizuálních anomálií při zobrazování měnících se textů a grafik. Doba odezvy zapnuto-vypnuto je důležitějším parametrem při zobrazování obchodního obsahu, jako jsou dokumenty, grafy a fotografie.
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5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
bred
16/12/2017
Česká republika
špičkový výrobek
mámjej již dlouho a zatím jsem nenašel žádnou chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Sezz
16/01/2020
România
Monitor fiabil
Are 8 ani si ceva si functioneaza impecabil. Multumesc Philips!
Výhody
rezistent in timp
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Datum použití 2018-01-16
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Хороший монитор
Хороший монитор, имеющий современный дизайн, легкий в использовании. Пользуемся им в офисе. Ни я, ни коллеги никаких недостатков в работе с ним пока не обнаружили. Диагональ достаточная для рассмотрения нескольких файлов одновременно.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 231E1SB LCD monitor