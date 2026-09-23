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Ukončeno

BrillianceMonitor LCD s podsvícením LED

19S4QAB/01

Nezbytné funkce, efektivní výkon

Displej Philips se z 25 % skládá z recyklovaných materiálů. Kryt neobsahuje PVC ani BFR, takže šetří životní prostředí.

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Nezbytné funkce, efektivní výkon

  • Řada S

  • 19" (48,3 cm)

  • 1 280 x 1 024 (SXGA)

Předvolby SmartImage pro snadnou optimalizaci nastavení obrazu

SmartImage je exkluzivní špičková technologie společnosti Philips, která analyzuje obsah zobrazovaný na obrazovce a poskytuje optimalizovaný výkon zobrazení. Uživatelsky příjemné rozhraní umožňuje nastavit různé režimy, např. Kancelář, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atd., tak aby odpovídaly používané aplikaci. Na základě výběru technologie SmartImage dynamicky optimalizuje kontrast, sytost barev a ostrost obrázků a videí a výsledkem je dokonalý výkon zobrazení. Ekonomický režim nabízí značné úspory energie. Vše v reálném čase a stisknutím jediného tlačítka!

Technologie širokého sledování IPS-ADS přináší přesný obraz i barvy

Technologie širokého sledování IPS-ADS přináší přesný obraz i barvy

Displeje IPS-ADS využívají pokročilou technologii, která přináší zvláště široké úhly sledování 178/178 stupňů: displej lze tedy sledovat téměř z libovolného úhlu. Na rozdíl od standardních panelů TN poskytují displeje IPS-ADS pozoruhodně ostrý obraz se živoucími barvami, takže jsou ideální nejen pro fotografie, filmy a procházení internetu, ale lze je využít i pro profesionální aplikace, které za všech okolností vyžadují přesné barvy a konzistentní jas.

Vestavěné stereo reproduktory pro multimédia

Dva vysoce kvalitní stereofonní reproduktory zabudované do přístroje. V závislosti na modelu a provedení můžou být viditelně umístěny zepředu, neviditelně zespodu, shora nebo zezadu.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Označení „IPS“ / ochranná známka a související patenty technologií patří příslušným vlastníkům.

  2. Značka EPEAT je platná pouze v zemích, kde společnost Philips zaregistrovala výrobek. Více informací o stavu registrace vaší země naleznete na adrese https://www.epeat.net/.

  3. Hodnota doby odezvy se rovná té s technologií SmartResponse