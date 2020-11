Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla do auta, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světel. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. A led světla Philips Vision jsou odolnější proti teplu a vibracím, takže se perfektně hodí pro dlouhodobý výkon s životností až 8 let.