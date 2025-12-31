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Ukončeno

X-tremeUltinon LEDautomobilová mlhová žárovka

12834UNIX2

Jasnější. Bělejší. Výkonnější.
Automobilová mlhová žárovka LED Philips X-tremeUltinon je vybavena prvotřídní technologií LUXEON LED s 6 000 kelviny. Naše patentovaná technologie SafeBeam vyzařuje o 200 % jasnější světlo přesně tam, kde jej potřebujete. Odolnost zaručuje pokročilý design AirFlux.
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Zářivě bílá mlhová žárovka LED pro větší dohled

Jasnější. Bělejší. Výkonnější.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6 000 K

  • O 200 % jasnější světlo

  • Vyspělý automobilový systém

Teplota barev 6000 Kelvina zajišťuje jasné bílé světlo

Díky teplotě barev až 6 000 Kelvina produkuje automobilová mlhová žárovka LED Philips X-tremeUltinon, založená na základě technologie LUXEON, jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, si díky jasnějšímu světlu užijete pohodlnější a zábavnější noční jízdu.

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové mlhové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl mlhových LED žárovek Philips.

Účinné jasné světlo nasměrované přesně tam, kde ho potřebujete

Účinné jasné světlo nasměrované přesně tam, kde ho potřebujete

Nejde jednoduše říci, že nejlepší světla jsou ta, která produkují nejvíc světla. Vytvořit jasnější automobilové LED žárovky je ta snazší část. Jde o to, jak světlo navíc využijete. Neřízené jasné světlo není pro řízení ideální a může nebezpečně oslňovat. Mlhové LED žárovky Philips jsou vybaveny technologií SafeBeam a soustředí světlo tam, kde ho potřebujete. Rovnoměrný a přesný paprsek je navržen podle pravidel bezpečnosti silničního provozu pro halogenové světlomety. Přesnější kontrola světla nabízí větší viditelnost a díky tomu budete lepším a bezpečnějším nočním řidičem.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.