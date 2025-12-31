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Ukončeno
12834UNIX2
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6 000 K
O 200 % jasnější světlo
Vyspělý automobilový systém
Díky teplotě barev až 6 000 Kelvina produkuje automobilová mlhová žárovka LED Philips X-tremeUltinon, založená na základě technologie LUXEON, jasně bílý paprsek jako za bílého dne. S jasným výhledem dokážete lépe zpozorovat překážky a dokonale se držet ve svém jízdním pruhu. Díky tomu, že se nemusíte namáhat, abyste viděli terén před sebou, si díky jasnějšímu světlu užijete pohodlnější a zábavnější noční jízdu.
Stejně jako jsou naše oči okny do naší duše, vypovídají světlomety hodně o vašem autě. Pokud si chcete vylepšit styl, ale nekupovat nové auto, je jedním z nejchytřejších způsobů, jak utratit peníze, vylepšit světlomety. Vaše auto vypovídá o tom, kdo jste. Nechte za sebe tedy mluvit stylové mlhové LED žárovky Philips. Místo žlutého světla získáte jasné bílé a moderní světlo. Právě pro tento moderní vzhled si chytří řidiči vybírají vynikající styl mlhových LED žárovek Philips.
Nejde jednoduše říci, že nejlepší světla jsou ta, která produkují nejvíc světla. Vytvořit jasnější automobilové LED žárovky je ta snazší část. Jde o to, jak světlo navíc využijete. Neřízené jasné světlo není pro řízení ideální a může nebezpečně oslňovat. Mlhové LED žárovky Philips jsou vybaveny technologií SafeBeam a soustředí světlo tam, kde ho potřebujete. Rovnoměrný a přesný paprsek je navržen podle pravidel bezpečnosti silničního provozu pro halogenové světlomety. Přesnější kontrola světla nabízí větší viditelnost a díky tomu budete lepším a bezpečnějším nočním řidičem.
Recenze
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.