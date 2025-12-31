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Ukončeno
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Počet žárovek: 2
12 V, 6000 K, efekt denního světla
Poziční, interiér
Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe vidět a být viděn, ale není důvod, proč zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali nový vůz, můžete být výměna vnitřního a venkovního osvětlení za osvětlení LED dobrou investicí. Upgradujte venkovní osvětlení pomocí intenzivně rudých brzdových světel, zářivě oranžových blinkrů a zářivě bílých polohových a couvacích světel. Váš vůz vyjadřuje váš styl, proto se prezentujte externími signalizačními světly LED Philips.
Signalizace zamýšleného pohybu vašeho vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co provádíte. Jasná signalizační světla zajistí, že budete vidět a tím pádem více v bezpečí. Ať couváte, odbočujete nebo brzdíte, signalizační světla Philips Ultinon LED poskytují potřebný výkon a ostatním řidičům důležitý čas navíc na reakci na váš pohyb.
Chcete jasná a stylová světla do auta, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem déle. A LED světla Philips Ultinon jsou odolnější proti teplu a vibracím, takže se perfektně hodí pro dlouhodobý výkon.
Recenze
Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.
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