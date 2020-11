Snadná instalace díky integrované elektronice

Žárovky Philips Ultinon LED využívají zcela novou konstrukci, která integruje elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky. Ovládací skříňka je mozkem žárovky LED: řídí výkonové parametry, jako je například příkon a světelný výkon. Řada jiných upgradovaných LED žárovek na trhu má ovládací skříňku mimo tělo žárovky LED. Žárovka Philips Ultinon LED ji integruje přímo do těla, takže vytváří optimalizovaný design a zabírá minimum místa. Optimalizovaná velikost žárovky LED je klíčová, protože řada optik má velmi malé rozměry. Kompaktní design žárovky Philips Ultinon LED se hodí do široké řady modelů vozidel a specializovaní mechanici je snadno namontují.