Zkontrolujte kompatibilitu s vaším automobilem

K dispozici jsou tři verze: typ A, který se dodává se světlomety Philips LED-HL [H7]. Typ B, typ C a typ D jsou samostatně prodávané doplňky, které zajišťují možnost instalace do dalších modelů vozidel. Pozitivní seznam vás navede na správnou volbu. Typ C je kompatibilní se žárovkami Philips Ultinon a Ultinon Essential LED-HL [~H7].