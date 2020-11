Odolné světlomety, které vydrží stejně dlouho, jako vaše auto.

Chcete jasné a stylové světlomety, ale nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To je hlavní slabina běžných světlometů. Čím účinnější světlo, tím kratší životnost.LED žárovky zajišťují intenzivnější světlo a vydrží mnohem déle, přičemž výrobky Philips X-tremeUltinon se vyznačují vynikající odolností. Díky funkcím, jako je systém správy tepla prostřednictvím technologií AirFlux a AirCool, je jejich životnost až 12 let. Protože během této doby je většina automobilů nahrazena nebo vylepšena, měly by vám vaše stylové světlomety vydržet po celou dobu životnosti vašeho vozu.