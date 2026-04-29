Četl jsem zprávy o dudlících a BPA. Jak ověřujete, že dudlíky Philips Avent neobsahují materiály s BPA?

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Žádné z dudlíků řady Philips Avent neobsahují materiály s BPA. Společnost Philips Avent jako přední značka pro rodičovskou péči o děti považuje bezpečnost svých výrobků za nejvyšší prioritu. Zajišťujeme plný soulad se všemi platnými bezpečnostními požadavky, které stanovují zákonodárci po celém světě a dodržujeme nejpřísnější normy.
V návaznosti na novinky o dudlíku Philips Avent SCF085/60 jsme zkontrolovali výsledky a provedli další testy se společností DEKRA, největší nezávislou, testovací, inspekční a certifikační expertní organizací na světě. Ani tyto testy nepotvrzují žádnou detekovatelnou hodnotu BPA napříč celým naším sortimentem dudlíků, testovaný vzorek nevyjímaje. Výsledky potvrzují, že neobsahují materiály s BPA.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: SCF094/02 , SCF094/04 , SCF094/03 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›