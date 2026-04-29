Co mohu použít k nabíjení svých výrobků Philips s nabíjením přes USB?

Pokud nabíjíte výrobek Philips ve vlhkém prostředí (např. v koupelně), vždy použijte adaptér IPX4, abyste zajistili bezpečné nabíjení. IPX4 označuje, že adaptér je odolný proti stříkající vodě.
Ať už si vyberete jakýkoli adaptér, ujistěte se, že splňuje níže uvedené požadavky (tyto informace jsou obvykle vytištěny na samotném adaptéru).
Vstupní napětí 100–240 V.
Výstupní napětí 5 V.
Výstupní výkon: 1 A nebo vyšší.
Vodotěsnost: IPX4* pro vlhké prostředí.
Značka schválení: příslušná schvalovací/certifikační značka pro vaši zemi (např. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM atd.)
Důležité: použití necertifikovaného adaptéru může způsobit nebezpečí nebo vážná zranění. Před čištěním vodou vždy od výrobku odpojte adaptér.
*Tip: Písmeno X v označení IPX4 je zástupný symbol a může místo něj být v popisu adaptéru uvedené číslo (např. IP24 nebo IP44). Pokud druhé číslo po „IP“ je „4“, pak je adaptér odolný proti stříkající vodě.