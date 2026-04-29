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Jak obnovím čisticí sérii v aplikaci Sonicare For Kids?

V některých případech lze v aplikaci Sonicare For Kids obnovit čisticí sérii. 

  1. V aplikaci vyberte profil dítěte.
  2. V levé části obrazovky vyberte tlačítko kalendáře.
  3. Vyberte položku Můj kalendář.
  4. Podle toho, co chybí, klepněte na ikonu slunce nebo měsíce, a vedle dne se objeví zelené zatržítko. Na místě, kde bylo červené „X“, byste měli vidět žlutou ikonu.
  5. Přejděte na panel rodičů.
  6. Klepněte na žluté půlkruhy. Ty představují ranní a večerní čištění, u kterých je vyžadován kredit. Vyberte zelené zatržítko.
  7. Tím udělíte kredit za dříve chybějící čištění a obnovíte čisticí série.

Pokud máte i nadále problémy s aplikací Sonicare For Kids, obraťte se přímo na podporu společnosti Philips | Philips.

 

 



 

Kalendář v aplikaci Sonicare For Kids

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX6600/42, HX6500/23, HX6500/33. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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