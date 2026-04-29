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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
V některých případech lze v aplikaci Sonicare For Kids obnovit čisticí sérii.
Pokud máte i nadále problémy s aplikací Sonicare For Kids, obraťte se přímo na podporu společnosti Philips | Philips.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX6600/42, HX6500/23, HX6500/33. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Jak obnovím čisticí sérii v aplikaci Sonicare For Kids?
Ve kterých zemích je aplikace Sonicare k dispozici?
Mohu v zubním kartáčku Sonicare vyměnit baterii?
Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?
Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?
Jaká hlava kartáčku patří na můj kartáček Sonicare?
Jak čistit kartáček Philips Sonicare?