Mohu na nabíjení Philips OneBladep oužít jakýkoli USB adaptér?
Ne, Philips OneBlade lze zapojit do zásuvky pouze pomocí USB adaptéru, který splňuje specifikace. Použitím špatného adaptéru můžete zařízení poškodit.
Níže naleznete další informace.
Chcete-li bezpečně a efektivně nabít OneBlade, ujistěte se, že USB adaptér splňuje následující požadavky:
Vstupní napětí 100–240 V.
Výstupní napětí 5 V.
Výstupní výkon: 1 A nebo vyšší.
Pokud potřebujete nabít OneBlade ve vlhkém prostředí (například v koupelně), vždy použijte adaptér odolný proti stříkající vodě (IPX4*).
Tyto specifikace naleznete natištěné na samotném adaptéru (viz příklad níže) nebo v dokumentaci, kterou k adaptéru obdržíte.
*Tip: Písmeno X v označení IPX4 je zástupný symbol a může místo něj být v popisu adaptéru uvedené číslo (např. IP24 nebo IP44). Pokud druhé číslo po „IP“ je „4“, pak je adaptér odolný proti stříkající vodě.
Ano, můžete zakoupit vhodný adaptér přímo od společnosti Philips. K dostání dle vaší lokace:
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