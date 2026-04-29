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Mohu na nabíjení Philips OneBladep oužít jakýkoli USB adaptér?

Ne, Philips OneBlade lze zapojit do zásuvky pouze pomocí USB adaptéru, který splňuje specifikace. Použitím špatného adaptéru můžete zařízení poškodit.

Níže naleznete další informace.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP1424/65 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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