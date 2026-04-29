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Jak používat nabídku bezdrátového vysavače Philips řady 7000/8000

Ve videu níže se dozvíte, jaké možnosti naleznete v nabídce na displeji bezdrátového vysavače Philips řady 7000 nebo 8000 (0:00–1:03). Poznámka: Na videu je vysavač řady 8000, ale tyto informace se vztahují i na vysavač řady 7000, protože je vybaven totožnou nabídkou.
 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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