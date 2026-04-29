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Věžový ventilátor Philips nejde zapnout/vypnout

Pokud se nedaří věžový ventilátor Philips zapnout, vypnout nebo nejde přepínat režimy, níže naleznete možné příčiny a řešení.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: CX1030/00, CX1030/01, CX1520/01. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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