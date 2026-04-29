Jak uhníst těsto na pizzu nebo chleba pomocí přístroje na výrobu těstovin Philips
Chcete-li se dozvědět, jak používat přístroj na výrobu těstovin Philips na hnětení těsta, například těsta na pizzu nebo chleba, přečtěte si náš článek uvedený níže.
Zapněte přístroj na výrobu těstovin. Pokud máte přístroj na výrobu těstovin s funkcí automatického vážení, vyberte program na obyčejné, vaječné nebo ochucené těstoviny (pokud se nebudete řídit výpočtem množství tekutiny, potom nezáleží na zvoleném programu).
Umístěte všechny suché přísady do míchací komory a zavřete víko.
Spusťte hnětení stisknutím tlačítka spuštění.
Pomalu přilévejte tekuté přísady podél drážek víka. Poznámka: u přístrojů s funkcí automatického vážení se neřiďte vypočítaným množstvím vody na displeji, ale řiďte se receptem.
Přístroj na výrobu těstovin uhněte těsto za 3:00 minuty, jak je zobrazeno na displeji. Když časovač ukáže hodnotu 00:00, zastavte přístroj na výrobu těstovin stisknutím tlačítka spuštění/pozastavení nebo tlačítka vypínače.
Odpojte přístroj ze sítě a odeberte těsto z míchací komory. Nechte těsto vykynout a pokračujte jako obvykle.
Poznámka:
Během hnětení nenechte přístroj na výrobu těstovin bez dozoru a nepoužívejte funkci vytlačování.
Před tím, než sáhnete do míchací komory, vždy odpojte přístroj ze sítě.
Chcete-li získat příkladové recepty na výrobu těsta na pizzu a chleba, zhlédněte videa uvedená níže. Pokud vám kroky a videa nepomohla dosáhnout optimálních výsledků přípravy těsta, obraťte se na nás.
250 g bílé mouky 25 g olivového oleje ½ čajové lžičky cukru ½ čajové lžičky soli ½ balení kvasnic 140 ml teplé vody
500 g celozrnné mouky 20 g suchých kvasnic 1 čajové lžičky soli 1,5 čajové lžičky koření na pečivo 350 ml tekoucí vlažné vody (volitelně: 20-40 g semínek, například slunečnicová nebo dýňová semínka) Doba pečení: přibližně 45-60 minut při 180°C
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HR2660/03, HR2665/93, HR2665/96.