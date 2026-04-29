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Jak uhníst těsto na pizzu nebo chleba pomocí přístroje na výrobu těstovin Philips

Chcete-li se dozvědět, jak používat přístroj na výrobu těstovin Philips na hnětení těsta, například těsta na pizzu nebo chleba, přečtěte si náš článek uvedený níže.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HR2660/03, HR2665/93, HR2665/96.

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