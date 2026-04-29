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Lze nádržku na vodu robotického vysavače Philips HomeRun mýt v myčce na nádobí?

Vodní nádržku robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun nelze mýt v myčce na nádobí. V článku níže zjistíte, jak ji můžete čistit.

modely homerun

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XU2100/10, XU2100/20, XU2000/10. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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