Kdy a jak vyměnit prachový sáček robotického vysavače Philips HomeRun?
Chcete-li zjistit, kdy a jak vyměnit prachový sáček modelů řady XU7100, XU2100 a XU3100 robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun, přečtěte si následující článek.
Modely XU7100 a XU3100 robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun jsou vybaveny stanicí automatického vyprazdňování. Po dokončení úklidu se nádoba na prach robota automaticky vyprázdní do jednorázového sáčku uvnitř stanice automatického vyprazdňování.
V závislosti na prostředí vaší domácnosti, frekvenci úklidu a počtu domácích zvířat může jednorázový sáček vydržet až 30 dní, než bude potřeba jej vyměnit.
Poznámka:
V aplikaci Philips HomeRun si nastavte preference automatického vyprazdňování, jako je četnost vyprazdňování nádoby na prach. Chcete-li tak učinit, klepněte na hlavní nabídku (3 vodorovné čárky) a zvolte možnost „Nastavení automatického vyprazdňování“.
Chcete-li zakoupit nové prachové sáčky, klepněte na hlavní nabídku (3 vodorovné čárky) a zvolte možnost „Najít příslušenství“. Najdete je také na našich webových stránkách: náhradní prachové sáčky XV1472 pro řadu XU7100 a náhradní prachové sáčky FC8022 pro řadu XU3100 a XU2100.
Informace níže se týkají pouze modelů řady 7100.
Otevřete víko stanice automatického vyprazdňování.
Pomocí držáku vytáhněte prachový sáček a vyhoďte jej (obrázek A).
Vložte nový prachový sáček tak, že lepenkovou část zasunete na místo indikované na stanici (obrázek B).
Poznámka: Číslo modelu náhradního sáčku na prach je XV1472.
Podívejte se na naše video níže, jak vyměnit sáček na prach.
Následující informace se týkají modelů XU5100.
Pokud bliká oranžová kontrolka uprostřed stanice, znamená to, že je sáček na prach plný, není umístěn nebo není umístěn správně.
Otevřete víko stanice. (obrázek A)
Stiskněte tlačítko uvolnění a zatlačte držák sáčku na stranu. (obrázek B)
Vyjměte sáček na prach. (obrázek C)
Použitý sáček na prach zlikvidujte (obrázek D)
Zasuňte lepenkovou část nového sáčku na prach do držáku sáčku. (obrázek E)
Zatlačte držák sáčku zpět do stojaté polohy, dokud neuslyšíte cvaknutí. (obrázek F)
Zavřete víko stanice.
Poznámka: Číslo modelu náhradního sáčku na prach je FC8022.
Pokud řešení výše s problémem nepomohou, obraťte se na nás a zajistíme vám další pomoc.
Informace níže se týkají modelů řady XU3100, XU3110 a XU2100.
Když začne blikat oranžová kontrolka, která značí, že je prachový sáček plný:
Otevřete víko stanice automatického vyprazdňování (obrázek A).
Stiskněte tlačítko uvolnění a zatlačte držák sáčku na stranu. (obrázek B).
Prachový sáček vyjměte a vyhoďte (obrázek C).
Zasuňte lepenkovou část prachového sáčku do držáku sáčku (obrázek D).
Zatlačte držák sáčku zpět na své místo, dokud neuslyšíte klinutí. Poté uzavřete víko stanice automatického vyprazdňování (obrázek E).
Poznámka: Číslo modelu náhradního sáčku na prach je FC8022.
Podívejte se na naše video níže, jak vyměnit sáček na prach.
Pokud řešení výše s problémem nepomohou, obraťte se na nás a zajistíme vám další pomoc.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›