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Kdy a jak vyměnit prachový sáček robotického vysavače Philips HomeRun?

Chcete-li zjistit, kdy a jak vyměnit prachový sáček modelů řady XU7100, XU2100 a XU3100 robota na vysávání a vytírání Philips HomeRun, přečtěte si následující článek.

modely homerun

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XU5100/20, XU5100/10, XU2100/10. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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