Jak vytvářet a spravovat mapy v aplikaci Philips HomeRun?

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Přečtěte si článek níže a zjistěte, jak můžete vytvořit a spravovat mapu své domácnosti v aplikaci Philips HomeRun.
Robot na vysávání a vytírání Philips HomeRun dokáže vytvořit mapu každého patra ve vaší domácnosti, maximálně pět map.
Robot projíždí místnostmi a laserová navigace rychle snímá místnosti a vytváří mapu podlahy. Detekuje nábytek, aby vytvořil co nejefektivnější cestu pro budoucí úklid.
Po vytvoření mapy můžete nastavit oblasti s omezeným úklidem a určit, kde robot smí uklízet a kde ne.
Než začnete mapovat, ujistěte se, že:
Informace níže se týkají pouze modelů řady 7000 a 3000.
Pokud chcete vytvořit mapu pro konkrétní podlaží, je důležité tam stanici umístit. Během mapování musí být robot ve stanici. Pokud chcete zmapovat například druhé podlaží, umístěte tam stanici po dobu mapování. Když poté chcete provést úklid určitého podlaží, vyberte v aplikaci správnou mapu.
Chcete-li vytvořit první mapu, jednoduše na domovské obrazovce aplikace Philips HomeRun klepněte na tlačítko „Vytvořit mapu“ ihned po spárování robota s aplikací nebo pokud dříve nebyla vytvořena žádná mapa. Až se robot vrátí do stanice, budete moci zobrazit novou mapu v aplikaci. Chcete-li vytvořit další mapy, přejděte v hlavní nabídce do části „Moje mapy“ a klepněte na tlačítko „Vytvořit mapu“.
Důležité:
Informace níže se týkají pouze modelů řady 7000 a 3000.
Pokud chcete vytvořit mapu dalšího podlaží, musí tam být stanice během mapování umístěna. Je důležité, aby robot začínal ze stanice a vrátil se do ní po dokončení mapování. Chcete-li vytvořit novou mapu, přejděte v hlavní nabídce aplikace HomeRun do části „Moje mapy“ a klepněte na možnost „Vytvořit mapu“ nebo vyberte ikonu se znaménkem plus v pravém horním rohu. Pak postupujte podle pokynů v aplikaci.
Váš robot může vytvořit mapu každého podlaží v domácnosti, celkem maximálně pět map. Můžete uzamknout až tři mapy, abyste zabránili jejich přepsání:
Informace níže se týkají pouze modelů řady 7000 a 3000.
Po vytvoření jedné nebo více map můžete v aplikaci Philips HomeRun nastavit oblasti s omezeným úklidem:
Informace níže se týkají pouze modelů řady 2000.
Chcete-li vytvořit první mapu, jednoduše na domovské obrazovce aplikace Philips HomeRun klepněte na tlačítko „Vytvořit mapu“ ihned po spárování robota s aplikací nebo pokud dříve nebyla vytvořena žádná mapa, nebo klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu, vyberte možnost „Moje mapy“ a pak vyberte ikonu znaménka plus v pravém horním rohu. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci. Až se robot vrátí do stanice, budete moci zobrazit novou mapu v aplikaci. Pokud chcete vytvořit další mapy, přejděte do hlavní nabídky a klepněte na možnost „Moje mapy“.
Důležité:
Informace níže se týkají pouze modelů řady 2000.
Chcete-li vytvořit novou mapu, přejděte v hlavní nabídce aplikace HomeRun do části „Moje mapy“ a klepněte na možnost „Vytvořit mapu“ nebo vyberte ikonu se znaménkem plus v pravém horním rohu. Poté postupujte podle pokynů v aplikaci.
Váš robot může vytvořit mapu každého patra v domácnosti, celkem maximálně pět map.
Po vytvoření mapy dalšího patra můžete robota používat, i když se stanice nachází na jiném patře. Stačí v aplikaci vybrat správnou mapu a robot může pracovat:
Po vytvoření jedné nebo více map můžete v aplikaci Philips HomeRun nastavit oblasti s omezeným úklidem:
Pokud chcete vytvořit mapu pro konkrétní podlaží, je důležité umístění stanici na podlaží, kde chcete mapovat. Během mapování musí robot zůstat ve stanici. Pokud chcete mapovat druhé podlaží, umístěte tam stanici po dobu mapovacího procesu. Později si můžete v aplikaci vybrat konkrétní mapu podle podlaží, které chcete uklidit.
Jak vytvořit mapu
Stisknete vypínač na robotovi nebo klikněte na ikonu Start v aplikaci. Po spárování robota s aplikací tak můžete vytvořit mapu.
Pokud jste mapu již vytvořili a chcete vytvořit další:
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XU2100/10, XU2100/20, XU2000/10. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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