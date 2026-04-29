Jak na první použití robotického vysavače Philips HomeRun

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Chcete-li začít pracovat s robotem na vysávání a vytírání Philips HomeRun, postupujte dle následujících kroků a videí.
Následující informace se týkají modelů řady 7000.
Následující informace se týkají modelů řady 7000.
Následující informace se týkají modelů řady 3000.
Následující informace se týkají modelů řady 3000.
Následující informace se týkají modelů řady 5000.
1. Vybalte součásti
2. Sejměte ochranné kryty
3. Nainstalujte stanici:
4. Nainstalujte podložku. Sejměte z podložky nálepky.
5. Připravte robota k používání. Robot Philips je dodáván téměř celý sestavený, ale bude potřeba pár posledních kroků, díky kterým bude robot připraven k práci:
6. Robota plně nabijte.
Poznámka:
Následující informace se týkají modelů řady 5000.
1. Robota můžete ovládat prostřednictvím intuitivní a snadno použitelné aplikace Philips HomeRun. Naskenujte QR kód na obalu stručného návodu nebo ve svém obchodě s aplikacemi vyhledejte aplikaci „Philips HomeRun“.
2. Nastavte připojení Wi-Fi. Ujistěte se, že robot a vaše mobilní zařízení mají dobré pokrytí Wi-Fi a že je mobilní zařízení připojeno k síti Wi-Fi, ke které chcete robota připojit.
Poznámka:
Pokud se spárování Wi-Fi nezdaří:
Poznámka: Že se párování Wi-Fi nezdařilo, poznáte podle toho, že kontrolka na robotovi bliká žlutě. (viz obrázek níže)
Jak aktivovat a deaktivovat dětský zámek na robotovi:
Následující informace se týkají modelů řady 6000.
Následující informace se týkají modelů řady 6000.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XU5000/20, XU5100/10, XU5100/20. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
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