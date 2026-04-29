Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu

Pokud ucítíte zápach, postupujte podle následujících kroků, abyste jej zredukovali:
- Nechte před čištěním fritézu Airfryer po dobu 30 minut vychladnout.
- Vyjměte košík a vyčistěte přihrádku vlhkým hadříkem nebo houbou namočené ve vodě s přípravkem na mytí nádobí. Poznámka: Nepoužívejte žádné kovové kuchyňské náčiní ani abrazivní čisticí prostředky či nástroje, protože by mohly zařízení poškodit.
- Umístěte košík a přihrádku zpět do fritézy Airfryer.
- Zapojte zařízení do elektrické zásuvky.
- Nevkládejte do fritézy žádné ingredience, nastavte časovač na maximální čas a teplotu na 200 °C.
- Zapněte fritézu Airfryer a nechte ji zapnutou, dokud neuplyne nastavený čas.
Tento proces pomůže odstranit zápach plastu.
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