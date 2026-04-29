Jak čistit přístroj na výrobu těstovin Philips?

Chcete-li zjistit, jak co nejlépe čistit a udržovat přístroj na výrobu těstovin Philips, přečtěte si následující informace.
Příslušenství a odnímatelné součásti přístroje na výrobu těstovin lze omývat vodou s čisticím prostředkem na nádobí. Nepoužívejte hrubou stranu houbičky na nádobí nebo agresivní čisticí prostředky (s abrazivními částicemi nebo tekutiny, jako jsou benzín a aceton), protože mohou poškodit povrch součástí.
Veškeré části kromě předního panelu modelů řady 7000 Series / Avance Collection lze mýt v myčce nádobí. Ujistěte se, že používáte program s teplotou nižší než 60° C (140°F) a před mytím odstraňte větší kusy těsta.
Tipy:
Před čištěním (zejména kotoučů) nechte zbytky těsta vyschnout na vzduchu.
Použijte čisticí nástroj, který je součástí balení, a odstraňte jím zbytky těsta z kotouče před mytím pod tekoucí vodou či v myčce nádobí.
K vyčištění ovládacího panelu a vnějšího povrchu přístroje na výrobu těstovin použijte suchý hadřík. Hlavní jednotku nesmíte nikdy ponořit do vody.
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:HR2660/03, HR2665/93, HR2665/96. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›