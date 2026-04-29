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Mohu vysavač Philips AquaTrio používat na všechny druhy podlah, koberce a běhouny?

Ve článku níže naleznete informace o tom, na jaké všechny druhy podlah lze použít vysavač Philips AquaTrio řady 7000 či 9000.

aquatrio 7000 a 9000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01.

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