Podpora Philips
Jaká zařízení mohu připojit k aplikaci Philips OneBlade?
Chcete-li využívat aplikaci Philips OneBlade a odemknout celou řadu funkcí v naší nabídce, musíte používat Philips OneBlade 360 s připojením. Chcete-li zjistit, jestli váš OneBlade podporuje připojení Bluetooth, přečtěte si uživatelskou příručku. Pokud není funkce Bluetooth zmíněna, váš OneBlade ji nepodporuje a zařízení nelze propojit s aplikací.
Zatímco připojit k aplikaci lze pouze OneBlade s připojením Bluetooth, všechny ostatní rady, návody a informace jsou k dispozici pro celou řadu modelů Philips OneBlade. Přidejte do aplikace svá zařízení (s připojením pomocí funkce Bluetooth i bez něj) a odemkněte tak kompletní sadu funkcí a informací.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP6506/15 , QP2724/31 , QP2724/23 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›