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Jak aplikace Philips OneBlade sleduje opotřebení mého břitu?

Když se strojek Philips OneBlade 360 s připojením synchronizuje s aplikací Philips OneBlade, aplikace sleduje dobu používání a podle toho odhaduje, kdy je potřeba vyměnit břit. Modely OneBlade s připojením stanovují stav břitů na základě informací, které poskytnete aplikaci při přidávání nového břitu.

Výzkum provedený společností Philips naznačil, že břit začne být méně efektivní po 170 minutách používání a z toho důvodu aplikace Philips OneBlade doporučí výměnu břitu poté, co zaznamená 170 minut používání.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .

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