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Jak mohu odstranit nebo exportovat své údaje v aplikaci Philips OneBlade?

Uživatelé aplikace Philips OneBlade mohou odstranit údaje svého účtu nebo si vyžádat jejich export, pokud navštíví sekci profilu v aplikaci a budou postupovat podle pokynů na obrazovce. 

Pokud jste si vyžádali export svých údajů, nejprve počkejte na jejich doručení a teprve poté odstraňte svůj účet Philips. 

Úplné podrobnosti o tom, jak jsou vaše údaje spravovány, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .

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