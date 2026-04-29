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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .
Mohu své předplatné OneBlade Club spravovat v aplikaci Philips OneBlade?
Jak mohu odstranit svůj účet Philips v aplikaci Philips OneBlade?
Jak mohu odstranit nebo exportovat své údaje v aplikaci Philips OneBlade?
Jak zruším své předplatné OneBlade Club na strojek?
Jak aplikace Philips OneBlade sleduje opotřebení mého břitu?