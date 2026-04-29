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Podpora Philips

Jak mohu odstranit svůj účet Philips v aplikaci Philips OneBlade?

Uživatelé aplikace Philips OneBlade mohou odstranit údaje svého účtu Philips v oddílu „Údaje“ v profilu v aplikaci a následováním pokynů na obrazovce. 

Dále také můžete smazat svůj účet tak, že se přihlásíte na stránky Philips z internetového prohlížeče a v oddílu svého profilu vyberete možnost „Smazat můj profil“.

Ať už zvolíte jakoukoli metodu, smazání účtu bude provedeno během 3 pracovních dnů. 

Upozorňujeme, že při odstranění účtu Philips odstraníte rovněž veškeré údaje s ním spojené, včetně historie holení a jakýchkoli jiných informací souvisejících s vaším účtem, včetně těch na webu philips.com a v dalších aplikacích Philips.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .

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