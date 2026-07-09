Podpora Philips
Proč se můj výrobek nabíjí déle, než je předpokládaná doba nabíjení?
Předpokládaná doba nabíjení vašeho výrobku je založena na nabíjení pomocí 5V (>= 1A) USB adaptéru. Většina USB adaptérů zajistí potřebný výkon k nabití výrobku ve stanoveném čase. Pokud použijete adaptér s nižším výkonem, nabíjení bude trvat déle.
Abyste zajistili správnou dobu nabíjení, doporučujeme používat USB adaptér s výkonem 5 V, 1 A.
Nevlastníte takový? Vhodný adaptér pro výrobky Philips (například USB adaptér HQ87 IPX4 USB) lze získat na stránce www.philips.com/support.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HC5722/15 , HC5721/15 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›