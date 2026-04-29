3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HX4032/03, HX4044/41, HX4042/52. Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›
Mohu používat nabíječku Sonicare s jinými kartáčky?
Jak uplatním záruku vrácení peněz?
Jak povolím nebo zakážu snímač tlaku na kartáčku Sonicare?
Co znamenají symboly na kartáčku Sonicare?
Jaké režimy čištění má můj kartáček Sonicare?
Jak změním nastavení intenzity na mém kartáčku Sonicare?
Jak funguje zpětná vazba snímače tlaku na zubním kartáčku Sonicare?
Jaká hlava kartáčku patří na můj kartáček Sonicare?
Mohu v zubním kartáčku Sonicare vyměnit baterii?
Jak nabíjet zubní kartáček Sonicare?
Jak zaregistrovat zubní kartáček Sonicare?
Jak čistit kartáček Philips Sonicare?