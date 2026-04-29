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Podpora Philips

Mohu své předplatné OneBlade Club spravovat v aplikaci Philips OneBlade?

Své předplatné OneBlade zkontrolujete v aplikaci Philips OneBlade. Pokud potřebujete změnit nebo spravovat předplatné, přesměrujeme vás z aplikace na webové stránky OneBlade Club. 


Chcete-li získat přístup ke svému předplatnému OneBlade Club, klikněte na svou zemi pobytu:

Rakousko
Belgie
Česká republika
Francie
Německo
Itálie
Nizozemsko
Portugalsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Spojené státy americké

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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .

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