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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Své předplatné OneBlade zkontrolujete v aplikaci Philips OneBlade. Pokud potřebujete změnit nebo spravovat předplatné, přesměrujeme vás z aplikace na webové stránky OneBlade Club.
Chcete-li získat přístup ke svému předplatnému OneBlade Club, klikněte na svou zemi pobytu:
Rakousko
Belgie
Česká republika
Francie
Německo
Itálie
Nizozemsko
Portugalsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Spojené státy americké
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .
Mohu své předplatné OneBlade Club spravovat v aplikaci Philips OneBlade?
Jak mohu odstranit svůj účet Philips v aplikaci Philips OneBlade?
Jak mohu odstranit nebo exportovat své údaje v aplikaci Philips OneBlade?
Jak zruším své předplatné OneBlade Club na strojek?
Jak aplikace Philips OneBlade sleduje opotřebení mého břitu?