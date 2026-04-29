Jak mohu spravovat své předplatné OneBlade Club?

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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Chcete-li spravovat své předplatné OneBlade Club, klikněte na svou zemi pobytu:
Rakousko
Belgie
Česká republika
Francie
Německo
Itálie
Nizozemsko
Portugalsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Spojené státy americké
Pomocí odkazů výše můžete pozastavit další dodávku břitů nebo změnit datum doručování příští dodávky. Pro nejlepší výsledky při pohybu na výše uvedených stránkách doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome.
Upozorňujeme: platby za váš strojek OneBlade 360 budou pokračovat, i když přerušíte plán břitů. Toto se netýká zákazníků v České republice a Polsku, kde je k dispozici pouze předplatné náhradních břitů.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2734/20 , QP4530/30 .