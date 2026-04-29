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Co je to plán náhradních břitů OneBlade Club?

Po přihlášení k odběrům OneBlade Club od společnosti Philips si můžete vybrat četnost dodávek náhradních břitů.

Na základě vámi zvolené četnosti dodávek vám budou nové břity dodávány na vámi zadanou adresu. Vždy tak budete mít ostrý břit po ruce a připravený na další holení.

Zatímco předplatné strojku automaticky skončí po 12 měsících, předplatné břitů bude pokračovat, dokud jej nezrušíte.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP6506/15 , QP6652/61 , QP6552/15 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků  ›

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