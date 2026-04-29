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Lze mýt nádržky na vodu vysavače Philips AquaTrio v myčce?

Nádržky na vodu (a nádobu na prach, pouze u řady AquaTrio 9000) vašeho vysavače Philips AquaTrio nelze mýt v myčce. Ve článku níže se dozvíte, jak provádět čištění těchto částí.

aquatrio 9000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01, XW9383/01, XW9385/01.

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