Jak mám sestavit vysavač Philips AquaTrio?

Před prvním použitím bezdrátového vysavače Philips AquaTrio postupujte podle pokynů v tomto článku nebo zhlédněte naše videa. Informace v článku níže se týkají pouze modelů řady AquaTrio 7000 a 9000 (nikoli AquaTrio ani AquaTrio Pro). Viz obrázek níže.
Stanici sestavíte zacvaknutím držáku vysavače do základní desky, ve které můžete rovněž skladovat čisticí kartáč (viz obrázek A).
Do přístroje vložte rukojeť, čímž jej sestavíte (viz obrázek A).
Pokud chcete přístroj uskladnit, můžete jej nasadit na poúklidovou a skladovací stanici. Přístroj na držák nasaďte tak, aby se konec držáku zasunul do přístroje (viz obrázek C).
Podívejte se na naše video níže, kde naleznete podrobné pokyny o tom, jak přístroj sestavit:
1. Zacvakněte držák vysavače Philips AquaTrio 9000 do poúklidové nádobky After-Clean a spojte polohový držák s trubicí. 2. Ujistěte se, že poúklidová nádobka After-Clean je umístěna v poúklidové a skladovací stanici. Tip: Čisticí kartáč můžete pověsit na háček na držáku vysavače.
1. Připevněte ruční vysavač 3 v 1 k prachové nádobě (ozve se cvaknutí). 2. Připevněte prachovou nádobu k trubici (ozve se cvaknutí). 3. Zastrčte trubici do hubice LED. 4. Pokud chcete vysavač v nastavení pouze vysávání uskladnit, vložte vysavač v nastavení pouze vysávání do poúklidové a skladovací stanice. Nejprve na dlouhou stranu základní desky položte hubici LED a potom zatlačte trubici do držáku.
1. Nastavení vysávání a vytírání sestavíte tak, že připojíte ruční vysavač 3 v 1 k mokrému modulu (ozve se cvaknutí). 2. Připojte mokrý modul k hubici AquaSpin (ozve se cvaknutí). 3. Pokud chcete vysavač v nastavení vysávání a vytírání uskladnit, vložte ho do poúklidové a skladovací stanice.
Poznámka: Vysavač v nastavení vysávání a stírání není možné uskladnit na nástěnném držáku. Na nástěnném držáku je vysavač možné uskladnit jen v nastavení pouze vysávání.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům:XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 .