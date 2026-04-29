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Jak mám sestavit vysavač Philips AquaTrio?

Před prvním použitím bezdrátového vysavače Philips AquaTrio postupujte podle pokynů v tomto článku nebo zhlédněte naše videa.
Informace v článku níže se týkají pouze modelů řady AquaTrio 7000 a 9000 (nikoli AquaTrio ani AquaTrio Pro). Viz obrázek níže.

řady 7000 a 9000

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: XW7110/01 , XW9383/01 , XW9385/01 .

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