Co dělat, když je můj výrobek klubu OneBlade rozbitý nebo poškozený?

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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Pokud je váš OneBlade 360 vadný, můžete zažádat o opravu nebo výměnu prostřednictvím webu Philips. Pokud se vada objeví během období aktivního předplatného, oprava nebo výměna obvykle proběhnou zdarma.
Pokud je výrobek ztracen, odcizen nebo poničen špatným zacházením během období aktivního předplatného, může vám být účtována plná prodejní cena.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4530/30 .