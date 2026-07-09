VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Domovská stránka podpory

Podpora Philips

Co dělat, když je můj výrobek klubu OneBlade rozbitý nebo poškozený?

Pokud je váš OneBlade 360 vadný, můžete zažádat o opravu nebo výměnu prostřednictvím webu Philips. Pokud se vada objeví během období aktivního předplatného, oprava nebo výměna obvykle proběhnou zdarma.

Pokud je výrobek ztracen, odcizen nebo poničen špatným zacházením během období aktivního předplatného, může vám být účtována plná prodejní cena. 

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4530/30 .

Často kladené otázky

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme

Hledáte něco jiného?

Objevte všechny možnosti podpory Philips

Domovská stránka podpory