Podpora Philips
Jak změním detaily předplatného OneBlade Club?
Jako odběratel Philips OneBlade Club můžete své osobní údaje kdykoli změnit po přihlášení do svého účtu. Můžete tam upravit např. svou doručovací adresu a platební metodu v rámci uživatelského účtu. Chcete-li získat přístup ke svému předplatnému OneBlade Club, klikněte na svou zemi pobytu:
Rakousko
Belgie
Česká republika
Francie
Německo
Itálie
Nizozemsko
Portugalsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Spojené státy americké
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Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .