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Jak zruším své předplatné OneBlade Club na strojek?

Odběratelé OneBlade Club mohou svůj OneBlade vrátit. Odběratelé mají možnost vrátit OneBlade do 30 dnů od jeho obdržení. Bude vám vrácena plná částka zaplacená za rukojeť strojku.

Po uběhnutí 30 dní můžete plán rukojeti zrušit přihlášením do svého účtu OneBlade Club. Budoucí platby budou zrušeny ve chvíli, kdy obdržíme vaše zařízení Philips alespoň dva dny před dalším datem platby.

Chcete-li získat přístup ke svému předplatnému OneBlade Club, klikněte na svou zemi pobytu:

Rakousko
Belgie
Česká republika
Francie
Německo
Itálie
Nizozemsko
Portugalsko
Rumunsko
Španělsko
Švédsko
Spojené království
Spojené státy americké

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Upozorňujeme: Proces vrácení se liší pro zákazníky v České republice a Polsku. Předplatné lze kdykoli zrušit pomocí pokynů k vrácení, které naleznete zde.

Pokud máte další dotazy ohledně OneBlade Club, kontaktujte nás.

Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: QP4631/65 , QP4530/30 .

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