Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?

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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Výrobky Philips pro péči o vzhled (včetně holicích strojků, holítek, zastřihovačů, holicích strojků OneBlade, Head Pro, epilátorů, vysoušečů vlasů a epilátorů Lumea IPL) lze při dodržení níže uvedených pokynů bezpečně převážet a používat v zahraničí.
Informace na této stránce se vztahují k následujícím modelům: HC5721/15 , HC5722/15 , XP9407/37 . Klikněte zde pro zobrazení dalších čísel výrobků ›